Лоренци пробился во второй круг турнира в Гштааде, Хасе — в четвертьфинал

Итальянский теннисист Паоло Лоренци (5) вышел во второй круг турнира в Гштааде, в двух сетах обыграв представителя Швейцарии Марко Кьюдинелли (WC) со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. Паоло 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Лоренци поспорит с представителем Латвии Эрнестом Гулбисом.

Гштаад. Мужчины. Второй круг

Робин Хасе (Нидерланды, 6) — Тьяго Монтейро (Бразилия) — 7:5, 7:5.