Джокович досрочно завершил сезон

Бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович на своей странице в «Фейсбуке» объявил, что больше не выйдет на корт в этом году.

Ранее сообщалось, что уроженец столицы Сербии, досрочно завершивший борьбу в четвертьфинале Уимблдона с чехом Томашем Бердыхом из-за проблем с правым локтем, пропустит до 12 недель и, вероятнее всего, не сыграет на Открытом чемпионате США и трёх турнирах категории «Мастерс-1000» (Монреаль, Цинциннати, Шанхай).

Новак прошёл обследование в Торонто, и врачи приняли решение пока не делать операцию.