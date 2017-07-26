Феррер одолел Басилашвили на турнире в Гамбурге, Вердаско выбыл

Испанский теннисист Давид Феррер (8) пробился во второй круг турнира в Гамбурге, в трёх сетах одолев представителя Грузии Николоза Басилашвили со счётом 6:2, 3:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа. Уроженец Хавеи 1 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету Басилашвили 4 эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Феррер поспорит с представителем Аргентины Федерико Дельбонисом (Q).

Гамбург. Мужчины. Первый круг

Иржи Веселы (Чехия) — Фернандо Вердаско (Испания, 7) — 7:6 (9:7), 6:7 (0:7), 6:3.