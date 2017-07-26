Истомин за 39 минут победил Брауна во втором круге турнира в Гштааде

Представитель Узбекистана Денис Истомин вышел в четвертьфинал турнира в Гштааде, в двух сетах обыграв представителя Германии Дастина Брауна со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 39 минут. Денис 11 раз подал навылет и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 7 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Гштааде Истомин поспорит с победителем противостояния Глеб Сахаров (Франция, Q) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 2). Турнир завершится 30 июля.