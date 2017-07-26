Хоккеист Сергачёв: смешно, что у Бушар нет сожалений по поводу слов о Шараповой

Российский хоккеист клуба НХЛ «Тампа-Бэй» Михаил Сергачёв прокомментировал заявление канадки Эжени Бушар о том, что у неё нет сожалений по поводу критических высказываний в адрес россиянки Марии Шараповой.



«Смешно, у неё нет сожалений и нет никаких титулов в сравнении с Шараповой. Шарапова выигрывала титулы, когда ещё не принимала мельдоний. Каждый ошибается, но Мария – настоящий чемпион. Ничего не имею против Эжени, она хорошая теннисистка», – написал Сергачёв на своей странице в сети «Твиттер».

Бушар: Шарапова — обманщица, а обманщики не должны возвращаться в спорт