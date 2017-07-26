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Лидер посева на турнире в Нанчане Чжан Шуай проиграла в первом круге

26 июля 2017, среда. 17:47. Теннис

Первая ракетка турнира в Нанчане китаянка Чжан Шуай (1) в первом круге уступила представительнице Тайбэя Чан Кайчэнь со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 4:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 57 минут. 28-летняя уроженка Тяньцзиня, занимающая 28-е место в рейтинге WТА, исполнила 9 эйсов, допустила 7 двойных ошибок, реализовала 6 брейк-пойнтов из 16 и проиграла 8 геймов на своей подаче. Её оппонентка сделала 9 эйсов при 12 двойных.

За выход в четвертьфинал Чан Кайчэнь поспорит с ещё одной китаянкой Ван Яфань (WC).

Нанчан 2017. 1-й круг
26 июля 2017 года, среда. 14:15 МСК
Чжан
Шуай
Чан
Кайчэнь
4:6 7:6 4:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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