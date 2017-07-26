Лидер посева на турнире в Нанчане Чжан Шуай проиграла в первом круге

Первая ракетка турнира в Нанчане китаянка Чжан Шуай (1) в первом круге уступила представительнице Тайбэя Чан Кайчэнь со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 4:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 57 минут. 28-летняя уроженка Тяньцзиня, занимающая 28-е место в рейтинге WТА, исполнила 9 эйсов, допустила 7 двойных ошибок, реализовала 6 брейк-пойнтов из 16 и проиграла 8 геймов на своей подаче. Её оппонентка сделала 9 эйсов при 12 двойных.

За выход в четвертьфинал Чан Кайчэнь поспорит с ещё одной китаянкой Ван Яфань (WC).