Кузнецов в трёх сетах уступил Ф. Майеру во втором круге турнира в Гамбурге

Россиянин Андрей Кузнецов во втором круге турнира в Гамбурге уступил немцу Флориану Майеру со счётом 3:6, 6:4, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. 26-летний уроженец Тулы, занимающий 71-е место в рейтинге АТР, 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 3 брейк-пойнта из 12, проиграв 4 гейма на своей подаче. Флориан исполнил 8 эйсов при 3 двойных.

В четвертьфинале соперником 33-летнего представителя Германии, который располагается на 101-й позиции в мужской табели о рангах, станет либо аргентинец Диего Шварцман, либо немец Седрик-Марсель Штебе (Q).