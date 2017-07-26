WTA опубликовала календарь сезона 2018 года

WTA опубликовала календарь соревнований на следующий сезон. В 2018 году под эгидой ассоциации пройдёт 55 турниров в 32 странах мира, сообщает официальный сайт турнира.

Турнир в Санкт-Петербурге категории Premier состоится с 29 января по 4 февраля, а Кубок Кремля в Москве, имеющий аналогичный статус, запланирован на неделю — с 15 по 21 октября.

Завершится сезон среди женщин Итоговым чемпионатом WТА в Сингапуре, который пройдёт с 22 по 28 октября, а также Турниром чемпионок в Чжухае, намеченным на неделю с 29 октября по 4 ноября.