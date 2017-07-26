Отец двукратного финалиста ТБШ Филиппуссиса обвиняется в совращении малолетних

Николаос Филиппуссис, отец двукратного финалиста турниров серии «Большого шлема» в мужском одиночном разряде австралийца Марка Филиппуссиса, арестован полицией Сан-Диего по подозрению в совращении малолетних, сообщает San Diego Union-Tribune.

Следователи провели обыск в доме 68-летнего тренера и нашли доказательства его многократной половой связи с ребёнком до 14 лет и к двум эпизодам связи с ребёнком, не достигшим 10-летнего возраста. Оба ребёнка были его учениками.

Марк Филиппуссис в 1998 году дошёл до финала US Open, а спустя пять лет играл в решающем поединке Уимблдона. В апреле 1999 года он был восьмой ракеткой мира.