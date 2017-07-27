Мюллер вышел в 1/4 финала турнира в Атланте, где сыграет с Полом

Жиль Мюллер из Люксембурга (3) начал выступление на турнире в Атланте с победы над французом Кентеном Алисом (Q) со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 14 минут. 34-летний Жиль, занимающий 22-е место в рейтинге АТР, 20 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок, отыграл оба брейк-пойнта и сделал 2 брейка. Кентен исполнил 12 эйсов при 3 двойных.

В четвертьфинале противостоять Мюллеру будет американец Томми Пол (Q), переигравший Малека Жазири из Туниса со счётом 6:7, 6:4, 6:3.