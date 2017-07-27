«Црвена Звезда»: нет сомнений, что Джокович вернётся после травмы более сильным

«Црвена Звезда» поддержала первую ракетку Сербии Новака Джоковича, который досрочно завершил сезон. Новак прошёл обследование в Торонто из-за проблем с правым локтем, в связи с чем он досрочно завершил борьбу в четвертьфинале Уимблдона с чехом Томашем Бердыхом, и врачи приняли решение пока не делать операцию.

«Желаем скорейшего выздоровления Новаку Джоковичу. Не сомневаемся, что он вернётся ещё более сильным», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Црвены Звезды» в «Твиттере».

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