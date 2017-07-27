Кр. Плишкова: во втором сете матча с Джан Су Джон мне пришлось нелегко

Чешская теннисистка Кристина Плишкова прокомментировала свою победу над представительницей Южной Кореи Джан Су Джон в первом круге турнира в Нанчане со счётом 6:3, 7:6 (7:4). За выход в четвертьфинал соревнований сестра первой ракетки мира Каролины Плишковой поспорит с представительницей Японии Нао Хибино. Этот поединок состоится 27 июля.

«Думаю, в первом сете я демонстрировала достаточно неплохой теннис, а во второй партии мне пришлось нелегко», — приводит слова Плишковой официальный сайт WTA-тура.