Чан Кайчэнь: мне пришлось показать свой лучший теннис, чтобы победить Чжан Шуай

Представительница Китайского Тайбэя Чан Кайчэнь прокомментировала свою победу на старте соревнований в Нанчане над первой ракеткой турнира китаянкой Чжан Шуай (1) со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:4. За выход в четвертьфинал Чан Кайчэнь поспорит с ещё одной китаянкой Ван Яфань.

«Я сохраняла спокойствие и сделала всё, что в моих силах, чтобы завершить матч победой. Я здорово действовала в концовке, но и соперница играла отлично. Мне пришлось показать свой лучший теннис, чтобы победить её», — приводит слова Чан Кайчэнь официальный сайт тура.