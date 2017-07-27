Шарапова: стены, которыми я окружаю себя, не такие уже непреодолимые

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова рассказала, как перенесла дисквалификацию за употребление мельдония и как относится к критике в свой адрес.

«Часть меня чувствовала, что я уже проходила через это раньше. В 2008-м я перенесла операцию на плече и так же долго тренировалась. После того опыта я была уверена, что могу пропустить долгий период времени и вернуться на прежний уровень.

Но другая часть меня знала, что в этой паузе в выступлениях было нечто уникальное. В дисквалификации что-то есть — суждения, разбор ситуации и эмоциональный момент. Это сложно с чем-то сравнить и почти невозможно быть в чём-то уверенной, пока сама не пройдёшь через это. За эти 15 месяцев я чётко осознала, то мне нужно будет вернуться на двух уровнях — физическом и психологическом. Было то, что я знала, но было и неизвестное. Было возвращение в игру и вера в это.

Мне не нужно знать, что люди думают обо мне. Мне всегда было достаточно знать то, что они просто говорят обо мне. Я заметила, что пересекаются мнения людей, считающих меня мистической персоной, и тех, кто полагает, что я неуязвима. Правда в том, что я всё время уязвима, как и другие. Стены, которыми я окружаю себя, не такие уже непреодолимые, как люди думают.

Уверена, что в предстоящем хардовом сезоне я что-то выигрываю, что-то проиграю. Уверена, что появятся дюжины моих критиков и тысячи болельщиков. Но кто знает? Когда речь идёт о теннисе, есть только одна вещь, в которой я уверена. Мне его не хватало», — написала Шарапова на The Players Tribune.