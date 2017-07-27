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Гарсия: на грунте в Бостаде сложнее защищаться, поэтому я играла агрессивно

27 июля 2017, четверг. 09:14. Теннис

Француженка Каролин Гарсия прокомментировала свою победу над итальянкой Сарой Эррани во втором круге турнира в Бостаде со счётом 6:1, 6:0.

«Это был прекрасный матч, он отличался от вчерашнего. Игра Сары больше подходит мне, чем теннис Бегу. Но наши матчи всегда превращались в сражения. Я очень довольна тем, как сыграла сегодня. Я хорошо рассчитывала время, в целом всё сложилось отлично. Рада, что всё закончилось быстро.

Этот грунт отличается от привычного, в частности, от того, что был на «Ролан Гаррос». Здесь сложнее защищаться, так что я старалась быть агрессивной в каждом розыгрыше. Сопернице было тяжело бегать с одной стороны корта на другую.

В целом мне приятно видеть, что женский теннис в Бостаде так поддерживают», — цитирует Гарсию официальный сайт тура.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Ирина Бегу Каролин Гарсия Сара Эррани
Новости. Теннис
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