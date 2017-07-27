Зимонич одержал 700-ю в карьере победу в парном разряде

41-летний серб Ненад Зимонич, обыгравший в паре с поляком Марчином Матковским аргентинцев Карлоса Берлока и Диего Шварцмана на турнире в Гамбурге, одержал 700-ю в карьере победу в парном разряде. Первую победу в паре Ненад одержал ещё в 1995 году. Зимонич — восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» (трижды — в мужской паре; пять раз — в миксте).

«Очень приятно вновь выступать в Гамбурге впервые с 2012 года. Одержать свою 700-ю победу в стране с такими богатыми теннисными традициями — это нечто особенное. Спасибо всем мои напарникам», — сказал Зимонич.