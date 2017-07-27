Пол: месяц назад я играл на «фьючерсах», а сейчас вышел в 1/4 финала турнира ATP

Американский теннисист Томми Пол поделился впечатлениями после первого в карьере выхода в четвертьфинал соревнований ATP. Во втором круге турнира в Атланте он в трёх сетах одолел Малека Жазири из Туниса со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.

«Ощущения просто прекрасные. Ещё месяц назад я играл на «фьючерсах», а сейчас вышел в четвертьфинал турнира ATP. Это сумасшествие. Я очень рад, что получил возможность выйти на корт в пятницу. Это придаёт мне уверенности», — приводит слова Пола официальный сайт ATP-тура.