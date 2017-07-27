Мюллер: за то, что я играл в 1/4 финала Уимблдона, победу мне никто не отдаст

Жиль Мюллер из Люксембурга поделился впечатлениями после победы во втором круге турнира в Атланте над французом Кентеном Алисом со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 6:3.

«Побеждать всегда приятно. Самое важное — быть готовым начинать всё заново каждый день. Соперники так просто победу не отдадут только за то, что я играл в четвертьфинале Уимблдона. Нужно продолжать упорно работать. Я готов к этому. Каждое утро я буду просыпаться и делать всё, что в моих силах. У меня есть неплохие шансы на ещё несколько побед», — цитирует Мюллера официальный сайт тура.