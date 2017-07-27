В 13:30 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Гамбурге, в котором сыграют россиянин Карен Хачанов (3) и представитель Великобритании Аляж Бедене. По личным встречам впереди уроженец Москвы — 2-0.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Бедене в Гамбурге.

Победитель этого противостояния за выход в полуфинал турнира в Гамбурге поспорит либо с аргентинцем Федерико Дельбонисом (Q), либо с испанцем Давидом Феррером (8).