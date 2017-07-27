Янкович проиграла во втором круге турнира в Нанчане, Кр. Плишкова снялась

Сербская теннисистка Елена Янкович (6) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Нанчане, в трёх сетах проиграв китаянке Лу Цзинцзин (Q) со счётом 6:2, 1:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты.

За выход в полуфинал Лу Цзинцзин поспорит с японкой Нао Хибино, соперница которой — чешка Кристина Плишкова (3) — снялась в первом сете при счёте 3:0.

Нанчан. Женщины. Второй круг

Чжу Линь (Китай) — Сюнь Фанъин (Китай, Q) — 6:3, 6:4.

Ван Яфань (Китай, WC) — Чан Кайчэнь (Китайский Тайбэй) — 6:0, 6:2.