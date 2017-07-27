Гулбис в трёх сетах одолел Лоренци во втором круге турнира в Гштааде

Латвийский теннисист Эрнест Гулбис пробился в четвертьфинале турнира в Гштааде, в трёх партиях одолев представителя Италии Паоло Лоренци (5) со счётом 7:6 (12:10), 3:6, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 39 минут. Эрнест 11 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 1 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в полуфинал Гулбис поспорит с победителем противостояния Норберт Гомбош (Словакия) — Фабио Фоньини (Италия, 4/WC).