Чешский теннисист Иржи Веселы вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге, в двух сетах обыграв представителя Аргентины Орасио Себальоса со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. Иржи 7 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Гамбурге Веселы поспорит с победителем противостояния Леонардо Майер (Аргентина, LL) — Ян-Леннард Штруфф (Германия). Турнир завершится 30 июля.