Мартинцова снялась по ходу матча с Пэн Шуай на турнире в Нанчане

Китайская теннисистка Пэн Шуай (2) вышла в четвертьфинал турнира в Нанчане. Её соперница по матчу второго раунда — представительница Чехии Тереза Мартинцова — отказалась от продолжения борьбы при счёте 2:6, 2:3. Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут.

За выход в полуфинал соревнований в Нанчане Пэн Шуай поспорит со своей соотечественницей Чжу Линь. Этот поединок состоится 28 июля.

За свою карьеру 31-летняя уроженка Хунаня, занимающая 32-ю строчку в рейтинге, выиграла один турнир WTA — в Тяньцзине (2016).