Бертенс снялась с турнира в Бостаде

Голландская теннисистка Кики Бертенс (6) приняла решение сняться с турнира в Бостаде, сообщает официальный «твиттер» соревнований. Во втором круге 25-летняя уроженка Ватерингена, занимающая 26-е место в рейтинге WТА, должна была сыграть с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой (Q).

За выход в полуфинал соревнований в Бостаде 21-летняя уроженка Брно поспорит с представительницей Франции Каролин Гарсией (3).

За свою карьеру Бертенс выиграла четыре турнира WTA. Соревнования в Бостаде завершатся 30 июля.