Фоньини одержал волевую победу над Гомбошем во втором круге турнира в Гштааде

Итальянский теннисист Фабио Фоньини (4) пробился в четвертьфинал турнира в Гштааде, в трёх сетах обыграв представителя Словакии Норберта Гомбоша со счётом 1:6, 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. Фабио трижды подал навылет, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 10 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Фоньини поспорит с представителем Латвии Эрнестом Гулбисом. Турнир в Гштааде завершится 30 июля.