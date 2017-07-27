Хачанов одолел Бедене и вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Российский теннисист Карен Хачанов (3) пробился в четвертьфинал турнира в Гамбурге, в трёх сетах одолев представителя Великобритании Аляжа Бедене со счётом 7:6 (7:4), 5:7, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 27 минут. Карен 7 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету Аляжа 8 эйсов и 2 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Бедене в Гамбурге

За выход в полуфинал турнира в Гамбурге Хачанов поспорит с аргентинцем Федерико Дельбонисом (Q).