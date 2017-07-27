Возняцки в трёх сетах одолела Голубич во втором круге турнира в Бостаде

Датская теннисистка Каролина Возняцки (1) вышла в четвертьфинал турнира в Бостаде, в трёх сетах одолев представительницу Швейцарии Викторию Голубич со счётом 6:2, 2:6, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. Бывшая первая ракетка мира 4 раза подала навылет и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету Голубич 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Бостаде Возняцки поспорит с победительницей противостояния Катерина Козлова (Украина, Q) — Мона Бартель (Германия).