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Шарапова и Азаренко получили «уайлд-кард» на турнир в Цинциннати

27 июля 2017, четверг. 17:49. Теннис

Организаторы турнира категории Premier в Цинциннати назвали имена четырёх теннисисток, которым они предоставили «уайлд-кард» на соревнования 2017 года. Среди получивших специальные приглашения сразу две теннисистки, ранее возглавлявшие рейтинг WTA и побеждавшие в Цинциннати. Это белоруска Виктория Азаренко, которая в этом сезоне возвращается на корт после рождения сына Лео, а также россиянка Мария Шарапова, отбывшая 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония, а затем пропустившая травяной сезон из-за травмы.

Также «уайлд-кард» получили американская теннисистка Слоан Стивенс и 18-летняя чешка Маркета Вондроушова, уже успевшая в 2017 году выиграть титул WTA, победив на турнире в Биле.

Фото доступно в официальном «твиттере» турнира.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Виктория Азаренко Мария Шарапова Слоан Стивенс Фото
Новости. Теннис
27 июля 2017, четверг
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