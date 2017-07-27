Шарапова и Азаренко получили «уайлд-кард» на турнир в Цинциннати

Организаторы турнира категории Premier в Цинциннати назвали имена четырёх теннисисток, которым они предоставили «уайлд-кард» на соревнования 2017 года. Среди получивших специальные приглашения сразу две теннисистки, ранее возглавлявшие рейтинг WTA и побеждавшие в Цинциннати. Это белоруска Виктория Азаренко, которая в этом сезоне возвращается на корт после рождения сына Лео, а также россиянка Мария Шарапова, отбывшая 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония, а затем пропустившая травяной сезон из-за травмы.

Также «уайлд-кард» получили американская теннисистка Слоан Стивенс и 18-летняя чешка Маркета Вондроушова, уже успевшая в 2017 году выиграть титул WTA, победив на турнире в Биле.

Фото доступно в официальном «твиттере» турнира.