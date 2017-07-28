Возняцки: старалась оставаться спокойной и при этом быть агрессивной

Датская теннисистка Каролина Возняцки прокомментировала победу над швейцаркой Викторией Голубич со счётом 6:2, 2:6, 6:4, ставшую для неё сороковой в сезоне-2017, и выход в четвертьфинал турнира в Бостаде, где она сыграет с украинкой Катериной Козловой.

«Я просто старалась оставаться спокойной и действовала агрессивно. Конечно, я допустила ряд необязательных ошибок, особенно во втором сете, но затем у меня снова начали получаться мои коронные удары и всё наладилось. Мне оставалось лишь играть в свой теннис», — приводит слова Возняцки официальный сайт WTA.