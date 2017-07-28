175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сок вышел в четвертьфинал турнира в Атланте

28 июля 2017, пятница. 09:17. Теннис

Американец Джек Сок (1) вышел в четвертьфинал турнира в Атланте, обыграв представителя Израиля Дуди Селу со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. Лидер посева 5 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал Сок поспорит с британцем Кайлом Эдмундом (5).

Атланта. Мужчины. Второй круг
Райан Харрисон (США, 4) — Джон Миллман (Австралия, SR) — 6:7 (2:7), 7:6 (7:4), 7:5.
Кристофер Юбэнкс (США, WC) — Джаред Доналдсон (США, 8) — 6:4, 4:6, 6:2.
Кайл Эдмунд (Великобритания, 5) — Петер Гоёвчик (Германия, SE) — 2:6, 6:4, 7:5.

Атланта 2017. 2-й круг
27 июля 2017 года, четверг. 23:10 МСК
Петер
Гоёвчик
Кайл
Эдмунд
6:2 4:6 5:7
Атланта 2017. 2-й круг
28 июля 2017 года, пятница. 04:05 МСК
Кристофер
Юбэнкс
Джаред
Доналдсон
6:4 4:6 6:2
Атланта 2017. 2-й круг
27 июля 2017 года, четверг. 23:30 МСК
Райан
Харрисон
Джон
Миллман
6:7 7:6 7:5
Атланта 2017. 2-й круг
28 июля 2017 года, пятница. 06:10 МСК
Джек
Сок
Дуди
Села
6:4 6:3
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Джек Сок Райан Харрисон
Новости. Теннис
28 июля 2017, пятница
09:35 Козлова: с нетерпением жду матча с Возняцки
09:30 Квитова получила «уайлд-кард» на турнир в Стэнфорде
09:28 Директор турнира в Цинциннати объяснил предоставление WC Шараповой и Азаренко
09:24 Янкович: я ощущала слабость, но продолжала играть, потому что не люблю сдаваться
09:17 Сок вышел в четвертьфинал турнира в Атланте
01:01 Возняцки: старалась оставаться спокойной и при этом быть агрессивной
27 июля 2017, четверг
22:57 Дельбонис: удивительно вернуться в Гамбург, чтобы снова обрести уверенность
21:35 Козлова обыграла Бартель и сразится с Возняцки в 1/4 финала турнира в Бостаде
21:10 Майер вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге, обыграв Штруффа
20:11 Соуза стал последним четвертьфиналистом турнира в Гштааде, обыграв Лааксонена
19:47 Кольшрайбер вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге, обыграв Симона
18:42 Ханфман вышел в четвертьфинал в Гштааде, обыграв третью ракетку турнира
17:49 Шарапова и Азаренко получили «уайлд-кард» на турнир в Цинциннати
17:03 Возняцки в трёх сетах одолела Голубич во втором круге турнира в Бостаде
16:47 Хачанов одолел Бедене и вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге
16:33 Фоньини одержал волевую победу над Гомбошем во втором круге турнира в Гштааде
16:20 Кудрявцева и Ар. Родионова вышли в полуфинал турнира в Нанчане в парном разряде
16:04 Бертенс снялась с турнира в Бостаде
15:59 Мартинцова снялась по ходу матча с Пэн Шуай на турнире в Нанчане
15:34 Веселы вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге
15:05 Суарес-Наварро уступила Мертенс во втором круге турнира в Бостаде
14:35 Гулбис в трёх сетах одолел Лоренци во втором круге турнира в Гштааде
14:21 Янкович проиграла во втором круге турнира в Нанчане, Кр. Плишкова снялась
13:51 Пэр проиграл Киккеру, Феррер — Дельбонису во втором круге турнира в Гамбурге
12:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Бедене в Гамбурге
11:37 Мюллер: за то, что я играл в 1/4 финала Уимблдона, победу мне никто не отдаст
11:32 Пол: месяц назад я играл на «фьючерсах», а сейчас вышел в 1/4 финала турнира ATP
11:19 Иснер: здорово, что я могу каждый год приезжать на турнир в Атланте
10:46 Зимонич одержал 700-ю в карьере победу в парном разряде
10:12 Бушар: Агасси сильно упал в рейтинге, а потом поднялся. У нас есть сходство
09:37 Мирза: это может даже шокировать, но я хотела стать психологом
09:14 Гарсия: на грунте в Бостаде сложнее защищаться, поэтому я играла агрессивно
09:12 Шарапова: стены, которыми я окружаю себя, не такие уже непреодолимые
09:05 Чан Кайчэнь: мне пришлось показать свой лучший теннис, чтобы победить Чжан Шуай
09:04 Кр. Плишкова: во втором сете матча с Джан Су Джон мне пришлось нелегко
08:08 Поражение Кузнецова, победы Феррера и Веселы — в обзоре игр турнира в Гамбурге
03:03 Иснер обыграл Поспишила и вышел в четвертьфинал в Атланте
02:57 «Црвена Звезда»: нет сомнений, что Джокович вернётся после травмы более сильным
00:59 Мюллер вышел в 1/4 финала турнира в Атланте, где сыграет с Полом
00:03 Феррер: против Басилашвили очень трудно защищаться
26 июля 2017, среда
22:22 Гоффен победил Албота во втором круге в Гштааде, отыграв 4 матчбола
20:56 Бушар: многие хвалили меня за слова о Шараповой, потому что я сказала правду
20:33 Баутиста-Агут стартовал на турнире в Гштааде с победы над Сахаровым
20:00 Отец двукратного финалиста ТБШ Филиппуссиса обвиняется в совращении малолетних
19:02 WTA опубликовала календарь сезона 2018 года
Все новости RSS
Партнерский контент