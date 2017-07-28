Сок вышел в четвертьфинал турнира в Атланте

Американец Джек Сок (1) вышел в четвертьфинал турнира в Атланте, обыграв представителя Израиля Дуди Селу со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. Лидер посева 5 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал Сок поспорит с британцем Кайлом Эдмундом (5).

Атланта. Мужчины. Второй круг

Райан Харрисон (США, 4) — Джон Миллман (Австралия, SR) — 6:7 (2:7), 7:6 (7:4), 7:5.

Кристофер Юбэнкс (США, WC) — Джаред Доналдсон (США, 8) — 6:4, 4:6, 6:2.

Кайл Эдмунд (Великобритания, 5) — Петер Гоёвчик (Германия, SE) — 2:6, 6:4, 7:5.