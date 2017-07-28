Янкович: я ощущала слабость, но продолжала играть, потому что не люблю сдаваться

Сербская теннисистка Елена Янкович прокомментировала своё поражение во втором круге турнира в Нанчане от китаянки Лу Цзинцзин со счётом 6:2, 1:6, 2:6.

«Я ощущала слабость, но продолжала играть, потому что не люблю сдаваться. У меня просто не было сил. Я старалась, как могла, но физически не могла найти энергию или силу, чтобы дойти до конца. Моя соперница была готова лучше, она была сильнее, и ей это удалось», — цитирует Янкович официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Лу Цзинцзин поспорит с японкой Нао Хибино.