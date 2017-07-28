Директор турнира в Цинциннати объяснил предоставление WC Шараповой и Азаренко

Директор турнира в Цинциннати Андре Силва прокомментировал предоставление «уайлд-кард» россиянке Марии Шараповой и представительнице Беларуси Виктории Азаренко. Соревнования пройдут 12-20 августа. Также приглашения получили американка Слоан Стивенс и чешка Маркета Вондроушова.

«Состав участниц турнира стал ещё сильнее. Мы ожидаем, что в Цинциннати будет идти борьба за первую строчку рейтинга. Приглашение игроков такого калибра сделает эту борьбу ещё более привлекательной», — цитирует Силву официальный сайт тура.