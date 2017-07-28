Квитова получила «уайлд-кард» на турнир в Стэнфорде

Организаторы турнира в Стэнфорде объявили о предоставлении «уайлд-кард» двукратной победительнице Уимблдона чешской теннисистке Петре Квитовой, сообщает официальный сайт тура. Турнир пройдёт с 31 июля по 6 августа.

Уроженка Биловца в декабре 2016 года получила серьёзную травму руки в результате нападения вооружённого грабителя и была вынуждена пропустить полгода. Она вернулась на корт на «Ролан Гаррос — 2017», где уступила во втором круге. На Уимблдоне-2017 Квитова также дошла до второго круга.

Ранее сообщалось, что в Стэнфорде также сыграют россиянка Мария Шарапова и представительница Беларуси Виктория Азаренко.