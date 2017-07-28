Козлова: с нетерпением жду матча с Возняцки

Украинская теннисистка Катерина Козлова прокомментировала свою победу во втором круге турнира в Бостаде над немкой Моной Бартель со счётом 6:3, 6:3. За выход в полуфинал она поспорит с датчанкой Каролиной Возняцки.

«Я провела здесь уже четыре матча и очень этому рада. Сетка турнира оказалась непростой для меня. Мона — очень сильная соперница. Я старалась сосредоточиться на своей игре и сыграть как можно лучше. Я ожидала сложное противостояние, потому что Мона всегда оказывает серьёзное сопротивление. Рада, что смогла завершить матч в свою пользу.

С нетерпением жду матча с Каролиной. Я раньше никогда с ней не встречалась и вообще не так часто играла с соперницами из топ-10. Рада, что именно она будет моей следующей оппоненткой», — цитирует Козлову официальный сайт тура.