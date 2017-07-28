Кольшрайбер: я понимал, что будет нелегко, так как Симон — настоящий боец

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер прокомментировал свою победу во втором круге турнира в Гамбурге над представителем Франции Жилем Симоном со счётом 6:3, 3:6, 6:2.

«Я очень доволен победой в этом матче. Я понимал, что будет нелегко, так как Жиль — настоящий боец. Он великолепно обороняется на корте благодаря прекрасной работе ног. Мы провели ряд отличных розыгрышей. Я остался удовлетворён своими действиями на корте», — приводит слова Кольшрайбера официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Кольшрайбер сыграет с аргентинцем Николасом Киккером.