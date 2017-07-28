Харрисон: благодаря своей энергии и зрителям я смог сохранить позитивный настрой

Американец Райан Харрисон поделился впечатлениями после победы над австралийцем Джоном Миллманом во втором круге турнира в Атланте со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:4), 7:5.

«Мне очень нравится в Атланте. Я с детства выступал на турнирах на юге страны, поэтому здесь чувствую себя как дома. Здесь все поддерживают и хотят помочь, когда ты проигрываешь сет или уступаешь с брейком.

Прошедший матч я бы отнёс к категории психологической зрелости. Одна из вещей, над которыми я много работал в последние 12 месяцев, было понимание того, что плохие вещи будут происходить. Но год назад при подобном развитии событий я бы сильно расстроился. А сегодня благодаря своей энергии и зрителям я сохранил позитивный настрой. Это помогло мне победить», — цитирует Харрисона официальный сайт тура.