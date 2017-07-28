Эдмунд: здорово, что мне удалось набрать ход перед следующими турнирами на харде

Британский теннисист Кайл Эдмунд поделился впечатлениями после победы над представителем Германии немцем Петером Гоёвчиком во втором круге турнира в Атланте со счётом 2:6, 6:4, 7:5.

«Я очень рад, что сумел вырвать победу в этом матче. В первом сете соперник выполнял удары очень чисто, и я не мог втянуться в розыгрыши. Я уже долгое время провёл в Атланте и смог адаптироваться к условиям. Здорово, что мне удалось победить и набрать ход перед следующими хардовыми турнирами», — приводит слова Эдмунда официальный сайт тура.