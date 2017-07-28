Ван Яфань победила Се Шувэй на турнире в Нанчане, выиграв второй сет 6:0

Китайская теннисистка Ван Яфань (WC) пробилась в полуфинал турнира в Нанчане (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 7:6 (9:7), 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут. Китаянка совершила 5 двойных ошибок и взяла 5 геймов на подаче соперницы. На счету Се Шувэй 2 эйса и 2 брейка.

За выход в финал соревнований в Нанчане Ван Яфань поспорит с победительницей противостояния Нао Хибино (Япония) — Лу Цзинцзин (Китай, Q). Турнир завершится 30 июля.