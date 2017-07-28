Японская теннисистка Нао Хибино вышла в полуфинал турнира в Нанчане, в двух сетах обыграв представительницу Китая Лу Цзинцзин (Q) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. Японка 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал соревнований в Нанчане Хибино поспорит с представительницей Китая Ван Яфань (WC). Турнир завершится 30 июля.

За свою карьеру Нао выиграла один турнир в WTA — в Ташкенте в 2015 году.