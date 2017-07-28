Хачанов в трёх сетах проиграл Дельбонису в четвертьфинале турнира в Гамбурге

Российский теннисист Карен Хачанов (3) не сумел пробиться в полуфинал турнира в Гамбурге, в трёх сетах проиграв представителю Аргентины Федерико Дельбонису (Q) со счётом 5:7, 6:3, 4:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. Карен 11 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов и 4 брейка.

«Чемпионат» провеёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Дельбонис в Гамбурге.

За выход в финал Дельбонис поспорит либо с аргентинцем Леонардо Майером (LL), либо с представителем Чехии Иржи Веселы.