Прими участие в мастер-классе Екатерины Бычковой!

8 августа в московском Нескучном саду для всех желающих пройдёт мастер-класс победительницы 10 турниров ITF в одиночном и пяти в парном разряде, колумниста «Чемпионата» российской теннисистки Екатерины Бычковой. Наивысшей позицией в рейтинге WTA для уроженки Москвы стала 66-я, на которую она поднялась в феврале 2006 года.

Время проведения: 19:00-20:00.

Желающим принять участие в мастер-классе Екатерины Бычковой, получить автограф и сфотографироваться с известной теннисисткой и комментатором, следует заполнить анкету, перейдя по ссылке.