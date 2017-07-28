Ханфман пробился в полуфинал турнира в Гштааде

Немецкий теннисист Янник Ханфман (Q) пробился в полуфинал турнира в Гштааде, в трёх партиях сломив сопротивление представителя Португалии Жоау Соузы (8) со счётом 6:7 (10:12), 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. Янник 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и взял 4 гейма на подаче соперника. На счету Жоау 5 эйсов, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в финал турнира в Гштааде Ханфман поспорит с представителем Нидерландов Робином Хасе (6). Соревнования завершатся 30 июля.