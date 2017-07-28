Л. Майер обыграл Веселы в четвертьфинале турнира в Гамбурге

Аргентинский теннисист Леонардо Майер (LL) пробился в полуфинал турнира в Гамбурге, в двух партиях обыграв представителя Чехии Иржи Веселы со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. Леонардо 6 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в финал соревнований в Гамбурге Майер поспорит с представителем Аргентины Федерико Дельбонисом (Q). Турнир завершится 30 июля.