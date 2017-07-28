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Синякова одолела Севастову в Бостаде и сразится с Гарсией в полуфинале

28 июля 2017, пятница. 18:18. Теннис

Седьмая сеяная чешская теннисистка Катержина Синякова вышла в полуфинал турнира в Бостаде, в трех сетах обыграв вторую ракетку соревнований Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:3, 5:7, 7:5. Матч продолжался 2 часа 10 минут. Синякова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из 13 брейк-пойнтов. На счету Севастовой один эйс, три ошибки на подаче и пять брейков. Синякова одержала вторую победу над Севастовой в двух проведённых матчах.

За выход в финал Синякова сыграет с третьей ракеткой турнира француженкой Каролин Гарсией.

Бостад (ж) 2017. 1/4 финала
28 июля 2017 года, пятница. 15:05 МСК
Катержина
Синякова
Анастасия
Севастова
6:3 5:7 7:5
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анастасия Севастова
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