Синякова одолела Севастову в Бостаде и сразится с Гарсией в полуфинале

Седьмая сеяная чешская теннисистка Катержина Синякова вышла в полуфинал турнира в Бостаде, в трех сетах обыграв вторую ракетку соревнований Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:3, 5:7, 7:5. Матч продолжался 2 часа 10 минут. Синякова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из 13 брейк-пойнтов. На счету Севастовой один эйс, три ошибки на подаче и пять брейков. Синякова одержала вторую победу над Севастовой в двух проведённых матчах.

За выход в финал Синякова сыграет с третьей ракеткой турнира француженкой Каролин Гарсией.