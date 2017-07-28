Баутиста-Агут вышел в полуфинал турнира в Гштааде, обыграв Истомина

Второй сеяный, испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут, вышел в полуфинал турнира Гштааде, в двух сетах обыграв Дениса Истомина из Узбекистана со счётом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 20 минут. Баутиста-Агут 4 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Истомина 5 эйсов, 5 ошибок на подаче и 1 брейк. Баутиста-Агут одержал вторую победу над Истоминым в двух проведённых матчах.

За выход в финал Баутиста-Агут сыграет с победителем матча Эрнест Гулбис (Латвия) — Фабио Фоньини (Италия, 4).