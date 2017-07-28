Алеся Кафельникова: со мной всё хорошо, папа писал не обо мне

Алеся Кафельникова, дочь олимпийского чемпиона и двукратного победителя турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Евгения Кафельникова, опровергла информацию о том, что прославленный теннисист сделал в «Твиттере» запись, которая касается её.



«Не могу больше в себе держать! Помогите. Я — отец-неудачник! Вот что самое противное для любого родителя — осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю. Я попал в «ад»! Дальнейшая жизнь начинает терять смысл», — написал Кафельников, не став пояснять свои слова. Его следующая запись состоит из слова «наркотики» и двух смайликов: направленного вниз большого пальца и черепа со скрещенными костями.



«Со мной всё хорошо, папа писал не обо мне», — подчеркнула Алеся Кафельникова в интервью Super. Модель также утверждает, что она не расставалась с рэпером Pharaoh.

Кафельников: я попал в «ад», дальнейшая жизнь начинает терять смысл