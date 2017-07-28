Фоньини вышел в полуфинал турнира в Гштааде, обыграв Гулбиса

Итальянский теннисист Фабио Фоньини, получивший от организаторов турнира в Гштааде «уайлд-кард» и четвёртый номер посева, вышел в полуфинал, в трёх сетах обыграв представляющего Латвию Эрнеста Гулбиса со счётом 6:3, 4:6, 6:3. Матч продолжался 1 час 50 минут. Фоньини два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из десяти. На счету Гулбиса семь эйсов, четыре ошибки на подаче и один брейк.

За выход в финал Фоньини сыграет со второй ракеткой соревнований испанцем Роберто Баутистой-Агутом.