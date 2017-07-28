Иснер обыграл Лацко в Атланте и стал соперником Мюллера в полуфинале

Вторая ракетка турнира в Атланте американский теннисист Джон Иснер вышел в полуфинал, в двух сетах обыграв словака Лукаша Лацко со счётом 7:5, 6:4. Матч продолжался 1 час 14 минут. Иснер 13 раз подал навылет и реализовал 2 брейк-пойнта из 2 возможных. На счету Лацко 9 эйсов и 2 двойные ошибки. Иснер в третий раз обыграл Лацко в трёх проведённых матчах. Соперники не встречались на корте с 2014 года.

За выход в финал турнира в Атланте Иснер сыграет с третьей ракеткой соревнований Жилем Мюллером из Люксембурга.