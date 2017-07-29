Харрисон вышел в полуфинал турнира в Атланте, отдав Юбэнксу всего три гейма

Четвёртая ракетка турнира в Атланте американский теннисист Райан Харрисон вышел в полуфинал, в двух сетах обыграв соотечественника Кристофера Юбэнкса, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:1, 6:2. Матч продолжался 55 минут. Харрисон семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из двенадцати брейк-пойнтов. На счету Юбэнкса один эйс и десять ошибок на подаче. Соотечественники впервые встречались друг с другом.

За выход в финал Харрисон сыграет с победителем матча Джек Сок (США, 1) — Кайл Эдмунд (Великобритания, 5).