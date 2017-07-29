Поражение Хачанова, победы Кольшрайбера и Майера на турнире в Гамбурге

28 июля на турнире в Гамбурге состоялись матчи 1/4 финала. Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал, в трёх сетах проиграв представителю Аргентины Федерико Дельбонису (Q) со счётом 5:7, 6:3, 4:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. Карен 11 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов и 4 брейка.

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер в трёх сетах обыграл аргентинца Николаса Киккера со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:4. Флориан Майер в трёх сетах обыграл шестую ракетку соревнований, аргентинца Диего Шварцмана, со счётом 6:2, 2:6, 6:3.

Сетка турнира в Гамбурге.

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